Будьте в Плюсе

Банкир Спиваков допустил полное исчезновение пластиковых карт в России через пару лет

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых банковских карт в России.
Lenta.ru
"Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность", — считает он.
РИА Новости
В онлайн, уверен Спиваков, будет все больше уходить и ипотека — самый объемный из всех видов кредитов.
Алтапресс
Спиваков пояснил, что на данный момент полному переходу на удаленные ипотечные сделки мешает необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов, а также требование усиленной квалифицированной электронной подписи.
РБК

Подробнее о событии

Банкир Спиваков спрогнозировал потерю актуальности пластиковых карт через пару лет
RT на русском01:28
Банкир Спиваков: в течение пары лет пластиковые кредитные карты в России почти исчезнут
РИА Новости22:43
Самое цитируемое
Банкир: пластиковые карты исчезнут через несколько лет
URA.Ru23:40
Банкир Спиваков допустил полное исчезновение пластиковых карт в России через пару лет
Lenta.ru00:44
Банкир Райффайзенбанка Спиваков: виртуальные карты скоро вытеснят пластиковые
Газета.Ru00:03
Банкир Спиваков спрогнозировал потерю актуальности пластиковых карт через пару лет
Известия02:00
Финансист Спиваков: пластиковые карты почти исчезнут в России в течение пары лет
Телеканал 360°23:16

Интересное

Авторы XCOM и Civilization основали новую студию-разработчика игр

Бывшие сотрудники Firaxis Games основали новую студию под названием Bit Reactor.
REGNUM03:40

Amazon показал тизер сериала по «Властелину колец»

Потоковый сервис Amazon Prime Video представил тизер сериала по вселенной «Властелина колец».
Культуроманиявчера в 11:16

Движение по трассе «Скандинавия» в Ленобласти перекрыли из-за ДТП

Федеральная трасса А181 "Скандинавия" перекрыта из-за серьезного ДТП, произошедшего у поселка Большое Поле в Выборгском районе Ленобласти.
ТАСС04:39

Михаил Костюков приступил к реабилитации после перелома ноги

«Михаил Костюков приехал на «Рубиновые сборы» и уже скоро приступит к восстановительным тренировкам и реабилитации после травмы», — подписала публикацию в «Твиттере» пресс-служба «Рубина».
Чемпионат05:59

Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Андрея Первозванного

"Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность", - говорится в сообщении.
РИА Новости05:21

Ученые NASA применили «анализ обратной траектории» для поиска метана на Марсе

Ученые NASA сделали ставку на метод, получивший название "анализ обратной траектории" — он подразумевает применение всех уже собранных сведений о марсианской атмосфере.
Planet Today18 января в 04:58

Xiaomi представит серию смартфонов Redmi Note 11 для международного рынка 26 января

Компания Xiaomi раскрыла дату официальной презентации линейки смартфонов Redmi Note 11 на международном рынке.
FBM.ruвчера в 03:34

Компания-сопродюсер космического фильма Тома Круза планирует открыть студию на орбите

20 января стало известно, что компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E), участница проекта космического фильма Тома Круза, намерена создать спортивную арену и кино- телестудию на околоземной орбите.
ProfiСinema.ru05:40

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что переболел омикрон-штаммом коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском04:56