Спиваков пояснил, что на данный момент полному переходу на удаленные ипотечные сделки мешает необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов, а также требование усиленной квалифицированной электронной подписи.
"Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность", - говорится в сообщении.
20 января стало известно, что компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E), участница проекта космического фильма Тома Круза, намерена создать спортивную арену и кино- телестудию на околоземной орбите.