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В АРБ оценили перспективы использования наличных денег

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил перспективы использования наличных денег. В беседе с радио Sputnik он выразил мнение, что использование таких средств, особенно металлических, продолжит сокращаться.В источнике
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Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль

Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.
Радио Sputnikвчера в 18:00
Подробнее о событии

В АРБ оценили перспективы использования наличных денег

RT на русскомвчера в 06:42

Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты

РИА Новостивчера в 18:09

Банкир рассказал о будущем монет

Lenta.ruвчера в 23:22

Россиянам рассказали, когда в стране откажутся от монет

Телеканал 360°вчера в 22:36

Банкир рассказал, когда в России откажутся от монет

URA.Ruвчера в 21:51

Банкир назвал «срок жизни» монет в России

Российская газетавчера в 01:41

Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Экс-боец UFC Генри Сехудо вызвал на бой Петра Яна и ещё двух чемпионов UFC

Экс-чемпион UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категории Генри Сехудо сделал обращение к руководителю организации UFC Дане Уайту с просьбой устроить ему поединки последовательно с тремя обладателями чемпионских титулов.
SM Newsвчера в 09:46

Иностранные фанаты требуют ужесточить карантин на ЧМ по фигурному катанию

Иностранные любители фигурного катания создали петицию в адрес Международного союза конькобежцев (ISU), требуя ужесточить карантин на чемпионате мира 2021 года или отменить турнир полностью.
Нева Спорт21 февраля в 00:54

Мужской масс-старт выиграл Стурла Легрейд на чемпионате мира по биатлону

Сегодня, 21 февраля, в словенском Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону, норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал четырехкратным чемпионом мира по биатлону, вторым мужской масс-старт прошел Йоханнес Дале, а третьим финишировал французский спортсмен Кентен Фийон-Майе.
Inc-news.ru21 февраля в 09:51

Чудов признался, что не бежал эстафету на ОИ-2006 в Турине не по спортивному принципу

Бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов ответил, почему не попал в состав сборной России на эстафету на Олимпийских играх в Турине.
RT на русскомвчера в 14:10