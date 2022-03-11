В проекте плана правительства указано, что больше всего средств из федерального бюджета будет выделено на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).
Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin рассматривает возможность увеличения поставок и расширения товарного ассортимента в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо топ-менеджмента компании ее партнерам.
В заявлении отмечается, что в связи с новыми поправками к экономическим мерам против РФ «любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать или приобретать ряд нефтепродуктов из России».