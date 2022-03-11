Будьте в Плюсе

Банкир Вьюгин предсказал европейской экономике стагнацию из-за антироссийских санкций

Минимум в два раза сократится экспорт — помимо официальных ограничений западных и отечественных властей российские поставщики столкнулись с неожиданными последствиями геополитического кризиса.
Lenta.ru
Согласно консенсус-прогнозу опрошенных ЦБ аналитиков, индекс потребительских цен по итогам 2022 года вырастет на 20 процентов (предыдущий прогноз — 5,5 процента).
Lenta.ru
Как стало известно 11 марта, на первоочередные меры по поддержке экономики России из федерального бюджета решили выделить более триллиона рублей.
Lenta.ru
В проекте плана правительства указано, что больше всего средств из федерального бюджета будет выделено на соцподдержку (496 миллиардов рублей), в том числе стимулирование рынка труда, транспорт (275 миллиардов рублей) и ЖКХ (99,8 миллиарда рублей).
Lenta.ru

Интересное

«Атлетико» и «Кадис» откроют 28-й тур Ла Лиги

«Атлетико» и «Кадис» откроют 28-й тур Ла Лиги. В субботу «Вильярреал» сыграет с «Сельтой», «Валенсия» проведет гостевой матч с «Хетафе».
Sports.ru00:35

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в адрес российских военных, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.
РИА Новости09:04

Киев хочет получить от Евросоюза замороженные российские резервы в $415 миллиардов

Украина вместе с западными партнерами задумались о разработке механизма, который позволил бы конфисковать в пользу Киева арестованные в рамках санкций 415 миллиардов долларов российского Центробанка.
Lenta.ru08:08

Leroy Merlin готов увеличить поставки и расширить ассортимент товаров в России

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin рассматривает возможность увеличения поставок и расширения товарного ассортимента в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо топ-менеджмента компании ее партнерам.
Ведомости07:44

Посольство потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta в отношении россиян

Посольство России в США требует от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать призывы к насилию против российского руководства и военных.
РИА Новости22:29

Телеведущий Иван Ургант заявил, что планирует вернуться в Россию после отпуска

11 марта сообщалось, что Ургант покинул Россию. Отмечалось, что телеведущий уехал из страны вместе с семьей несколько дней назад.
Lenta.ru08:11

Президент Хорватии Миланович считает, что упавший в Загребе БПЛА прилетел c Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что упавший в Загребе в ночь на пятницу БПЛА прилетел с территории Украины.
РИА Новости06:47

Путин информировал президента Финляндии о спецоперации на Украине и переговорах с Киевом

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Финляндии Саули Ниинистё рассказал о причинах спецоперации на Украине и ходе переговоров между Москвой и Киевом.
ТАСС09:06

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что никто не хочет вводить новые санкции против России

Глава альянса заявил, что страны НАТО вводят беспрецедентные санкции против Москвы.
Lenta.ru08:59

Канада запретила импорт определенных нефтепродуктов из РФ

В заявлении отмечается, что в связи с новыми поправками к экономическим мерам против РФ «любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать или приобретать ряд нефтепродуктов из России».
Известия08:42