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РИА Новости
РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

По словам главы кредитной организации, объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе, экзотических валютах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.
РИА Новости00:52
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Аргументы и Факты

Банкир рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Аргументы и Факты01:50
News.ru

Банкир назвал валюту для лучшего хранения сбережений

News.ru01:35
Lenta.ru

Банкир дал совет по выбору валюты для сбережений

Lenta.ru01:32
РЕН ТВ

Банкир рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения

РЕН ТВ01:32
URA.Ru

Банкир раскрыл, как правильно выбрать валюту для сбережений. Ориентироваться на курс не стоит

URA.Ru01:27
Московский Комсомолец

Банкир посоветовал россиянам в какой валюте хранить сбережения

Московский Комсомолец01:21
РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

РИА Новости00:52

Представлен тягач Huanghe X7: китайский грузовик с самой обтекаемой кабиной

Китайская компания Sinotruk CNHTC, занимающаяся производством коммерческого автотранспорта, представила новый магистральный тягач Huanghe X7, который, по словам разработчиков, является «самым обтекаемым грузовиком в мире».
Представлен тягач Huanghe X7: китайский грузовик с самой обтекаемой кабиной
Allcarz.ru9 октября в 08:15

Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу тратой денег

Согласно двум новым исследованиям ученых-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.
РИА Новости00:04

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

Судя по масштабам отправки джихадистов в Азербайджан для проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков, при этом, Россия не только оказывает неоценимую поддержку Армении и НКР, но и Сирии, выполняя важную задачу по зачистке этих районов от боевиков и террористов.
Avia.pro8 октября в 21:18

Россияне сметают автомобили на фоне роста цен

По оценкам компании Fresh Auto, на сегодняшний день из-за обвала рубля стоимость новых автомобилей увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента, и ввиду отсутствия укрепления российской валюты к зиме стоит ожидать очередного повышения цен еще на 5-10%.
Российская газетавчера в 04:46

Мошенничество с записями голосов россиян поставили под сомнение

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд сообщил, что некоторые операции в банках можно подтвердить через звонок на голосовой помощник и, вероятно, злоумышленники обнаружили лазейку, для которой им нужна запись голоса.
Lenta.ru01:00

«Известия»: программу поддержки зарубежных компаний за съемки в России сократят

Программа ребейтов, предполагающая компенсацию иностранным съемочным группам части затрат на создание кино- и мультипликационных лент на территории России, будет сокращена более чем в пять раз - до 400 млн рублей, пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на Министерство экономического развития РФ.
ТАСС20:33

Спикер Лиханов поздравил работников сельского хозяйства с праздником

Поздравляя ветеранов и тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником, глава регионального парламента Игорь Лиханов подчеркнул, что все более заметными в аграрной сфере становятся техническое перевооружение и внедрение передовых технологий.
Забайкальский рабочий20:11

Оценена вероятность возврата рубля к курсам 2014 и 2016 годов

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, оценил вероятность падения нацвалюты к минимумам 2014 года: - На фоне острого всплеска второй волны пандемии в мире, казалось бы, - рассуждает эксперт, - под ударом должны быть рисковые активы, в том числе нефть и рубль.
Российская газета23:00