По словам главы кредитной организации, объем валютных вкладов розничных клиентов банка достаточно стабилен и составляет порядка 10%. При этом традиционно граждане отдают предпочтение доллару, но также используют вклады в евро, фунтах стерлингов и других, в том числе, экзотических валютах.

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