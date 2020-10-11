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Глава Росбанка Илья Поляков дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения, передает РИА "Новости". По его словам, колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения стоит хранить в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.

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