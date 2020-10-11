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Газета.Ru
Газета.Ru

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Глава Росбанка Илья Поляков дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения, передает РИА "Новости". По его словам, колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения стоит хранить в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.
РИА Новости00:52
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Газета.Ru

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Газета.Ru02:31
Российская газета

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Российская газета02:00
Московский Комсомолец

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РЕН ТВ

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РЕН ТВ01:32
URA.Ru

Банкир раскрыл, как правильно выбрать валюту для сбережений. Ориентироваться на курс не стоит

URA.Ru01:27
Lenta.ru

Банкир дал совет по выбору валюты для сбережений

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РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

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