Банкир назвал россиянам варианты валютных инвестиций
«Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций», — назвал способы инвестиций банкир. Он добавил, что преимущество государственных еврооблигаций состоит в том, что купонный доход по ним превышает банковский процент.В источнике
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"Если вы работающий человек и планируете работать еще минимум 5-10 лет, то лучшей заменой валютным сбережениям являются валютные инвестиции в индексы через покупку БПИФ или ETF, доступных на российских биржах", — подытожил эксперт.
ПРАЙМ18:01