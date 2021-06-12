«Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций», — назвал способы инвестиций банкир. Он добавил, что преимущество государственных еврооблигаций состоит в том, что купонный доход по ним превышает банковский процент.

Российская газета Российская газета Телеканал 360° Политика Сегодня Общественная служба новостей ПолитРоссия Экономика сегодня ФАН

С чего всё началось Россиян научили, на что лучше поменять доллары "Если вы работающий человек и планируете работать еще минимум 5-10 лет, то лучшей заменой валютным сбережениям являются валютные инвестиции в индексы через покупку БПИФ или ETF, доступных на российских биржах", — подытожил эксперт. ПРАЙМ 18:01