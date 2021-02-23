Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.

Радио Sputnik 18:00