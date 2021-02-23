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Российская газета
Российская газета

Банкир назвал «срок жизни» монет в России

Обращение металлических денег зависит от решения регулирующих органов, которые делают все возможное, чтобы сократить их объем, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радио Sputnik.В источнике
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С чего всё началось

Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль

Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.
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