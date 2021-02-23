Банкир назвал «срок жизни» монет в России
Обращение металлических денег зависит от решения регулирующих органов, которые делают все возможное, чтобы сократить их объем, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью радио Sputnik.В источнике
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Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.
Радио Sputnik18:00
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