Как сделать GeForce RTX 3060 ещё дешевле. На рынке могут появиться модели с 6 ГБ памяти

Ранее были слухи о том, что позже выйдет RTX 3060 с 6 ГБ памяти и урезанным GPU, но затем заговорили о том, что такой адаптер в итоге появится под названием RTX 3050 Ti.