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URA.Ru
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

На этой неделе Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций.
РБК5 августа в 08:38
Подробнее о событии
РИА Новости

Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

РИА Новости5 августа в 12:25
News.ru

Дерипаска отреагировал на слова Авена об экзотичности претензий к ЦБ

News.ru10:10
РБК

Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

РБК09:34
Компания

Дерипаска объяснил Авену требование перевести ЦБ в подчинение Минфина

Компания10:40
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

URA.Ru5 августа в 13:02
Газета.Ru

Авен прокомментировал претензии Дерипаски к ЦБ

Газета.Ru5 августа в 11:27
Lenta.ru

Требования российского миллиардера к ЦБ назвали экзотичными

Lenta.ru5 августа в 10:51

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
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«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости10:59

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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