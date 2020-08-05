Экономика

URA.RuURA.RuБанкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что Центральный банк не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности, как и сейчас, должна касаться обеспечения финансовой стабильности.
РБК08:38

Подробнее о событии

Авен прокомментировал претензии Дерипаски к ЦБ

Газета.Ru11:27

Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

РИА Новости12:25

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

URA.Ru13:02

Петр Авен раскритиковал высказывания Олега Дерипаски о санкциях и роли ЦБ

Вести.Ru12:42

Требования российского миллиардера к ЦБ назвали экзотичными

Lenta.ru10:51

Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными

News.ru09:05

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

РБК08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Общество

Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции

Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.
ФАН 09:26
Политика

Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по разоружению

США и Россия достигли прогресса в переговорах по стратегической стабильности, сообщил 5 августа американский госсекретарь Майк Помпео.
Известия 16:49
Политика

Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40
445
Политика

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
337
Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте увеличилось до 135

Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 135.
Комсомольская правда 13:11
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
763
Авто

ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс вчера в 00:55
191
Общество

Boeing грозит штраф в $1,25 млн

Федеральное авиационное управление (FAA) США предлагает оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн за предполагаемые нарушения на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 18:05
Экономика

У «Аэропортов регионов», претендующих на аэровокзал в Южно-Сахалинске, все больше конкурентов

"Аэропорты регионов", на которых очень рассчитывало сахалинское правительство в части передачи им строящегося аэровокзала, все более далеки от легкого получения актива.
Сахалин.Инфо 02 августа в 21:13
Экономика

«Абрау-Дюрсо» купит винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае

Интерфакс 02:11
11
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
37
Происшествия

В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми

Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии подтвердило, что аммиачная селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, была отправлена из Батуми.
Lenta.ru 16:50
Экономика

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм

Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
1,9K
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
45
Происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
114
Происшествия

BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла

Газета.Ru 15:35
21
Кино

Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»

На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42
2
Кино

На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф

Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России 08:14
4
Происшествия

Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Вести.Ru 11:19
2
Культура

Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в онлайн-формате

Фестиваль фейерверков "Ростех" в 2020 году пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, он будет посвящен 75-летию Победы, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
РИА Новости 08:27
2
Кино

Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов

Русская Планета вчера в 18:51
7
Происшествия

Блогеры показали видео Бейрута после разрушительного взрыва

Авторы телеграм-канала LShot показали, как выглядит порт в Бейруте после прогремевшего накануне взрыва.
SM News 02:38
Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
185
Экономика

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения.
Lenta.ru 07:53
145
Общество

Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
896
Общество

В США оценили сроки выдачи результатов тестов на коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в США было проведено около 60 млн тестов на коронавирус.
REGNUM 18:10
Игры

Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий

Goroday.ru 07:34
4
Происшествия

В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар

Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.
Радио Маяк 13:25
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пётр Олегович Авен
Российский предприниматель
Российский государственный деятель, предприниматель, коллекционер. С 1994 года - член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное