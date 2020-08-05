Экономика
URA.RuБанкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США
Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.
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Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что Центральный банк не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности, как и сейчас, должна касаться обеспечения финансовой стабильности.РБК08:38
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США и Россия достигли прогресса в переговорах по стратегической стабильности, сообщил 5 августа американский госсекретарь Майк Помпео.
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Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
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Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд
В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте увеличилось до 135
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Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
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Тарантас Ньюс вчера в 00:55
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Федеральное авиационное управление (FAA) США предлагает оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн за предполагаемые нарушения на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 18:05
Экономика
У «Аэропортов регионов», претендующих на аэровокзал в Южно-Сахалинске, все больше конкурентов
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Сахалин.Инфо 02 августа в 21:13
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
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Газета.Ru 04:56
Происшествия
В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми
Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии подтвердило, что аммиачная селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, была отправлена из Батуми.
Lenta.ru 16:50
Экономика
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм
Фонд кино требует возврата субсидии за неснятый мультфильм Государственный Фонд кино в суде потребовал 30 млн руб. от писателя Олега Роя и связанной с ним студии.
Коммерсантъ 13:58
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Кино
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На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
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Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в онлайн-формате
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Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов
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Происшествия
Блогеры показали видео Бейрута после разрушительного взрыва
Авторы телеграм-канала LShot показали, как выглядит порт в Бейруте после прогремевшего накануне взрыва.
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Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения.
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Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
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В США оценили сроки выдачи результатов тестов на коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в США было проведено около 60 млн тестов на коронавирус.
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Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий
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В промышленной зоне эмирата Аджман в ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Издание разместило видео из окна автомобиля с расположенной рядом с местом пожара трассы.
Радио Маяк 13:25
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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