Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что Центральный банк не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности, как и сейчас, должна касаться обеспечения финансовой стабильности.

с чего всё началось

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

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