Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
URA.Ru
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

На этой неделе Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций.
РБК5 августа в 08:38
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские миллиардеры поспорили из-за ЦБ

Lenta.ru12:33
Компания

Дерипаска объяснил Авену требование перевести ЦБ в подчинение Минфина

Компания10:40
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

URA.Ru5 августа в 13:02
РБК

Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

РБК09:34
РИА Новости

Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

РИА Новости5 августа в 12:25
News.ru

Дерипаска отреагировал на слова Авена об экзотичности претензий к ЦБ

News.ru10:10
Газета.Ru

Авен прокомментировал претензии Дерипаски к ЦБ

Газета.Ru5 августа в 11:27

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,3K

Глава Минобороны Украины считает, что Донбасс начал «чувствовать конец войны»

"Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться", - процитировали в пятницу в пресс-службе офиса президента Украины слова министра обороны страны Андрея Тарана.
ТАСС09:42