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URA.Ru
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.В источнике
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Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

На этой неделе Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций.
РБК5 августа в 08:38
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