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URA.Ru
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

Центробанк России не следит за тем, как банки на территории РФ соблюдают санкционное законодательство. Об этом заявил председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, комментируя высказывание бизнесмена Олеги Дерипаски, заявившего, что ЦБ поддерживает санкции США.В источнике
С чего всё началось
РБК

Авен поспорил с Дерипаской о санкциях и роли ЦБ

На этой неделе Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций.
РБК5 августа в 08:38
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские миллиардеры поспорили из-за ЦБ

Lenta.ru12:33
Компания

Дерипаска объяснил Авену требование перевести ЦБ в подчинение Минфина

Компания10:40
Газета.Ru

Авен прокомментировал претензии Дерипаски к ЦБ

Газета.Ru5 августа в 11:27
РБК

Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

РБК09:34
РИА Новости

Петр Авен: ЦБ не отслеживает нашу деятельность в связи с санкциями США

РИА Новости5 августа в 12:25
URA.Ru

Банкир ответил Дерипаске на обвинения ЦБ в поддержке санкций США

URA.Ru5 августа в 13:02
News.ru

Дерипаска отреагировал на слова Авена об экзотичности претензий к ЦБ

News.ru10:10

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости08:48
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Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

Японские ученые во главе с профессором отделения естественнонаучных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия различных видов жизни на Земле – резкий рост содержания фосфора – имеет внеземное происхождение.
РИА Новости12:22
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