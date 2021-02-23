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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкир рассказал о будущем монет

В России наметилась тенденция к отказу от наличных денег. На это в интервью радио Sputnik обратил внимание президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его мнению, россияне и дальше продолжат оказываться от наличности, особенно от монет.В источнике
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С чего всё началось

Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль

Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.
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Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, российское МВД собирается закупить специальное оборудование, благодаря которому можно читать переписку пользователей в различных мессенджерах.
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