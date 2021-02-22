Одной из причин, отметил он, является то, что чеканка мелких монет обходится дороже, чем их номинал. В первую очередь, конечно, это касается монет с копеечным номиналом, которые по большей части уже фактически вышли из оборота.

С чего всё началось Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. Радио Sputnik 18:00