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РИА Новости
РИА Новости

Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты

Одной из причин, отметил он, является то, что чеканка мелких монет обходится дороже, чем их номинал. В первую очередь, конечно, это касается монет с копеечным номиналом, которые по большей части уже фактически вышли из оборота.В источнике
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С чего всё началось

Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль

Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. По некоторым данным, за это время Россия вошла в пятерку стран – лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.
Радио Sputnik18:00
Подробнее о событии

Эксперт рассказал, когда в России исчезнут железные деньги

News.ru23:32

Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты

РИА Новости18:09

Россиянам рассказали, когда в стране откажутся от монет

Телеканал 360°22:36

Банкир рассказал, когда в России откажутся от монет

URA.Ru21:51

Эксперт предположил, когда в России откажутся от чеканки монет

Online47.ru18:22

Банкир рассказал о будущем монет

Lenta.ru23:22

Банкир дал прогноз, как долго будет жить «железный» рубль

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Valve и Netflix представили тизер-трейлер аниме по Dota 2

В ролике появились главные герои истории — Dragon Knight и Mirana, а также Invoker, Luna и Underlord На YouTube-канале стримингового сервиса «Netflix» опубликован тизер-трейлер аниме-сериала, в основу которого легла видеоигра «Dota 2». Известно, что проект, получивший название «Dota: Кровь дракона», будет состоять из восьми эпизодов.
Центральная Служба Новостей20 февраля в 10:44

Суд в Архангельске арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину

В субботу, 20 февраля, осведомлённый источник сообщал "Интерфаксу", что гендиректор ТГК-2 Пинигина была задержана в Москве, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.
Интерфаксвчера в 05:03