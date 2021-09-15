Владельцами кредитных организаций также стали Ozon (купил «Оней банк», чтобы развивать финтех-направление) и «Яндекс» (заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», чтобы запускать комплексные цифровые финансовые продукты).
У ЦБ «есть намерения поддерживать конкурентную среду не в форме пяти-семи игроков, а в форме большого количества финансовых организаций», заявил Швецов, однако собственникам и менеджерам банков «придется напрячься».
По сообщению издания Deadline, актёр Энтони Маки, известный по роли супергероя Сокола в киновселенной Marvel, сыграет в сериале Twisted Metal, сюжетной основой для которой послужит одноимённая серия игр.
Все три основных фондовых индекса США на протяжении всей сессии набирали силу, по мере того как предпочтение инвесторов в акционерном капитале возвращалось к стоимости акций, которые могли бы извлечь выгоду из экономического подъема в наибольшей степени.