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Банкиры и ЦБ поспорили о шансах на выживание банков за пределами топ-20

Поспорили как-то в середине сентября на международном банковском форуме в Сочи глава Альфа-банка Владимир Верхошинский и первый зампред ЦБ Сергей Швецов о судьбе российских кредитных организаций.
Коммерсантъ
Владельцами кредитных организаций также стали Ozon (купил «Оней банк», чтобы развивать финтех-направление) и «Яндекс» (заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», чтобы запускать комплексные цифровые финансовые продукты).
РБК
У ЦБ «есть намерения поддерживать конкурентную среду не в форме пяти-семи игроков, а в форме большого количества финансовых организаций», заявил Швецов, однако собственникам и менеджерам банков «придется напрячься».
РБК
В свою очередь, зампред правления ВТБ Вадим Кулик считает, что прогнозы о сокращении числа конкурирующих банков до пяти уже фактически реализовались.
РБК

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