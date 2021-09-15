Фондовые индексы США растут на фоне рыночных провалов

Все три основных фондовых индекса США на протяжении всей сессии набирали силу, по мере того как предпочтение инвесторов в акционерном капитале возвращалось к стоимости акций, которые могли бы извлечь выгоду из экономического подъема в наибольшей степени.