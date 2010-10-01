Экономика
ГЛАС.RU«The Banker» представил рейтинг крупнейших банков мира
В среду, 1 июля, британский журнал «The Banker» опубликовал ежегодный рейтинг тысячи крупнейших банков мира. Финансово-кредитные организации в нем ранжированы по размеру уставного капитала и нераспределенной прибыли. В первую десятку вошли американские и китайские банки.
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Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей
Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
РИА Новости 10:15
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля в России вступили в силу новые правила, частично ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
Новые автомобили 02:27
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Гаджеты
Microsoft выпустила срочное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила срочное внеочередное обновление операционной системы Windows 10, которое устраняет уязвимости в системе безопасности.
iXBT.com 06:01
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 02:50
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Здоровье
В Женской консультации начали оказывать плановую медпомощь
При необходимости оказания экстренной медпомощи жителей принимают без ограничений.
Знамя труда (Егорьевск) 29 июня в 04:41
Экономика
«Сбермаркет» сместил «Утконос» в рейтинге онлайн-доставки еды
Онлайн-ритейлер «Утконос», который до апреля 2020 года был многолетним лидером в секторе онлайн-доставки еды, в мае сместился на третье место, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитической компании Infoline.
Коммерсантъ 08:42
Происшествия
Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники полиции в Сиэтле проводят разгон протестующих "автономной зоны Капитолийского холма".
Газета.Ru 10:21
Музыка
Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Канье Уэст выпустил новый клип, в котором затронул две основные проблемы, захлестнувшие США в 2020 году.
Mockva.ru вчера в 23:46
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице ВКонтакте выложил ролик студии "Квартал 95" с участием президента Украины Владимира Зеленского, назвав его пророческим.
Газета.Ru 10:55
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Футбол
Игрок «Уфы» Неделчяру отказался уходить с поля в матче с «Рубином»
Футболист "Уфы" Йонуц Неделчяру отказался уходить с поля в матче чемпионата России против казанского "Рубина".
Газета.Ru 11:12
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
Гаджеты
Samsung выпустит NVMe SSD 980 Pro ёмкостью от 250 Гб до 1 Тб
В магазины поступит три разновидности Samsung 980 Pro: на 250 Гб, 500 Гб и 1 Тб. Производитель не указал используемый тип памяти.
Актуальные Новости 05:57
Общество
Акинфеев призвал прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с призывом прийти на голосование по поправкам в конституцию РФ.Друзья, сегодня важный день.
Soccer.ru 08:39
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52