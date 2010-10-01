Экономика
КоммерсантъБанкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. Китайские банки укрепили свое лидерство, заняв четыре места в топ-5.
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Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции
Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Происшествия
Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке
Lenta.ru вчера в 05:58
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Кино
В сети опубликовали новый тизер хоррора «Кэндимен»
REGNUM вчера в 07:12
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга
США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля вырастут в среднем на 4%
В России в соответствии с распоряжением правительства с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%.
РБК 02:05
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
Общество
В мэрии Москвы не смогли объяснить многомиллионный гардероб вице-мэра Раковой
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова не смогла объяснить появление у нее дорогой одежды и украшений общей стоимостью порядка 15 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 01:37
Футбол
Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в Белоруссию
CT news вчера в 17:57
Общество
С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк вчера в 06:02
Наука
Выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека
Городовой вчера в 13:15
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Происшествия
В Подмосковье на чердаке жилого дома нашли тела трех подростков
"30 июня на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в Люберцах обнаружены тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти", - сообщила Врадий.
ТАСС вчера в 14:44
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 10 450 628
На второй строчке Бразилия (1 млн 400 тысяч человек), Россия (почти 647 тысяч) оказалась на третьем месте.
Говорит Москва 01:43
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Игры
В Crash Bandicoot 4: It’s About Time появятся микротранзакции
CyberSport.ru 29 июня в 04:25
Игры
В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры
Evo-rus.com вчера в 04:27
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Здоровье
В Самарской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений
Коэффициент распространения COVID-19 составляется 0,8. При условиях снижения темпа прироста заболеваемости регион может перейти ко второму этапу снятия ограничений.
СОВА вчера в 10:51
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12