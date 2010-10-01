Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры накопили добра перед худом

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Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. Китайские банки укрепили свое лидерство, заняв четыре места в топ-5.
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Общество

В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей самоизоляции

Разрешены мероприятия и «для формирования сбора предложений по наказам избирателей». Ограничения будут действовать до 1 августа.
Atas.info вчера в 03:51
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Культура

Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
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Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru вчера в 05:58
1,2K
Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Футбол

Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП

REGNUM вчера в 23:40
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Кино

В сети опубликовали новый тизер хоррора «Кэндимен»

REGNUM вчера в 07:12
Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Политика

Китай предложил США «попробовать» ввести санкции против Гонконга

США могут попробовать ввести санкции против Гонконга из-за закона о национальной безопасности, однако в Китае это воспримут как шанс показать свою решимость.
Lenta.ru 01:46
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Evo-rus.com вчера в 11:52
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Общество

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля вырастут в среднем на 4%

В России в соответствии с распоряжением правительства с 1 июля поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем они вырастут на 4%.
РБК 02:05
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Происшествия

В Подмосковье в ДТП с участием автобуса пострадали восемь человек

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля такси в Подмосковье пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД России.
RT на русском 01:55
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК вчера в 03:08
1,3K
Общество

В мэрии Москвы не смогли объяснить многомиллионный гардероб вице-мэра Раковой

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова не смогла объяснить появление у нее дорогой одежды и украшений общей стоимостью порядка 15 млн рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 01:37
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Футбол

Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в Белоруссию

CT news вчера в 17:57
Общество

С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк вчера в 06:02
9
Наука

Выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека

Городовой вчера в 13:15
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Автоспорт

Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020

CT news вчера в 16:08
Происшествия

В Подмосковье на чердаке жилого дома нашли тела трех подростков

"30 июня на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в Люберцах обнаружены тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти", - сообщила Врадий.
ТАСС вчера в 14:44
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Кино

Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»

Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
3
Общество

Общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 10 450 628

На второй строчке Бразилия (1 млн 400 тысяч человек), Россия (почти 647 тысяч) оказалась на третьем месте.
Говорит Москва 01:43
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
624
Игры

В Crash Bandicoot 4: It’s About Time появятся микротранзакции

CyberSport.ru 29 июня в 04:25
2
Игры

В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

Evo-rus.com вчера в 04:27
21
Общество

Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
1
Здоровье

В Самарской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений

Коэффициент распространения COVID-19 составляется 0,8. При условиях снижения темпа прироста заболеваемости регион может перейти ко второму этапу снятия ограничений.
СОВА вчера в 10:51
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
5,2K
Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12
21
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The Banker
Британский журнал
Английский ежемесячный специализированный журнал, посвященный международным финансам. Издательством владеет компания The Financial Times Ltd. Выпускается в Лондоне. Впервые журнал увидел свет в январе 1926 года, основателем и первым редактором был Брэндан Брэкен, который стал председателем правления Файнэншнл Таймс.
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