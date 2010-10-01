Экономика
КоммерсантъБанкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. Китайские банки укрепили свое лидерство, заняв четыре места в топ-5.
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Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
В Свердловской области на 12:00 явка на голосовании составила 42,3%
Коммерсантъ Екатеринбург 04:28
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Вдова назвала причину смерти Виктора Проскурина
Газета.Ru 05:27
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Экономика
С 1 июля в Рязанской области проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Рязанской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Индексация предусмотрена по всей стране.
Московский Комсомолец 05:28
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Энергетика
Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
Общество
США скупают мировые запасы ключевого препарата для лечения COVID-19
Соединенные Штаты Америки закупили почти весь мировой запас Ремдесивира, одного из двух препаратов, доказавших свою эффективность при лечении COVID-19.
Южный Федеральный 02:56
Общество
На Красной площади полиция задержала активистов, выложивших своими телами число «2036»
Росбалт 05:58
Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
RuNews24.ru 01:52
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
Санкции против российского газопровода "Северный поток -2" предложили включить в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Деловое.ТВ 03:04
Общество
В России за сутки выявили 6556 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6556 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.Всего в России зарегистрировано 654405 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:30
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru вчера в 06:27
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс 29 июня в 04:13
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в Конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский "Челси" представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды.
Газета.Ru 03:52
Здоровье
В Хакасии продлили режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Оперативный штаб при правительстве Хакасии принял решение продлить в республике режим повышенной готовности до 12 июля.
Московский Комсомолец Хакасия 05:57
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Футбол
Справедливы ли очередные жалобы «Спартака» на судей? Разбор спорных моментов дерби с ЦСКА
Вопросы к арбитрам у «Спартака» возникли и после дерби – возмутился Георгий Джикия Вопросы к судейству у «Спартака» возникли и после матча с ЦСКА.
Чемпионат 05:00