Экономика
КоммерсантъБанкиры накопили добра перед худом
Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира. Китайские банки укрепили свое лидерство, заняв четыре места в топ-5.
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Здоровье
Коронавирус в России : темпы роста больных упали до 1% в день
Новый рекорд За сутки количество больных ковидом увеличилось на 6693 человека. Это ровно на один процент больше, чем днем ранее.
Отдых в России вчера в 03:42
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Вдова назвала причину смерти Виктора Проскурина
Газета.Ru 05:27
Футбол
Бышовец поделился мнением об игре «Локомотива» при Николиче
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался по поводу утверждений, что железнодорожники на данный момент выступают за счёт багажа своего предыдущего наставника Юрия Сёмина.
RT на русском 04:57
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия вчера в 18:51
Экономика
С 1 июля рост стоимости услуг ЖКХ в Челябинске не превысит 3,6%
Комментарий Елены Вадимовны Феклистовой, зам. начальника управления ЖКХ города Челябинска: — В декабре 2019 года городская дума приняла решение не повышать тарифы на жилищные услуги в 2020 году, а на коммунальные — в пределах 3,6 процента.
Вечерний Челябинск 05:20
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Политика
Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений
"Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть", - сказала Эйсмонт.
ТАСС вчера в 15:19
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Общество
В Тульской области за сутки выявили еще 76 носителей коронавируса
По состоянию на 1 июля вылечился от новой коронавирусной инфекции 151 житель Тульской области.
Тульские Известия 03:37
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новинка PlayStation 5 будет представлен в конце текущего года. Производитель уже опубликовал на сайте технические характеристики модели.
Evo-rus.com 04:09
Экономика
ВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
Банк ВТБ с 30 июня увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки со ставкой 6,5% годовых до 12 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе банка.
Интерфакс вчера в 03:17
Политика
Путин получил все положенные подарки после голосования по поправкам
Президент РФ Владимир Путин после голосования по поправкам в конституцию получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели.
News.ru 05:46
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Российская газета 05:13
Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Энергетика
Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ
Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ.
Lenta.ru 05:14