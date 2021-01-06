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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.В источнике
ИА Красная Весна
ZAB.RU
Петербургский дневник
Deita.ru
ДЕЛА.ru
Центральная Служба Новостей
Политическая Экспертиза
Общественная служба новостей
Kadara.ru
Московский Комсомолец
Страна Советов on-line
Политика Сегодня
News.ru
Экономика сегодня
Дни24
ФАН
Южный Федеральный
Mockva.ru
URA.Ru
Volga-Day
Газета.Ru
РЕН ТВ
LentaChel.ru
RuNews24.ru
Ruposters.ru
ПРАЙМ
Рамблер
Lenta.ru
Телеканал 360°
РИА Новости
Гарегин Тосунян
Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет.Телеканал 360°
С чего всё началось
Телеканал 360°

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Кредитную амнистию предложили объявить в России. Освободить от долгов захотели россиян, взявших до трех миллионов рублей. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал идею, но отметил, что за реализацию должны платить инициаторы.
Телеканал 360°вчера в 04:26
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Банкиры назвали условие для кредитной амнистии россиян

URA.Ruвчера в 05:34
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Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Lenta.ruвчера в 10:07
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Названы условия, при которых банки простят кредиты гражданам России

РЕН ТВвчера в 07:20
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Банкиры назвали условие для кредитной амнистии в России

Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии

РИА Новостивчера в 11:26
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Банкиры предложили списать кредиты россиянам за счет депутатов

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Роднина считает необходимым проигнорировать историю с оскорблением России

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина считает необходимым проигнорировать историю с финским болельщиком, вывесившим оскорбительный баннер по ходу матча за третье место молодежного чемпионата мира 2021 года.
Газета.Ruвчера в 12:59