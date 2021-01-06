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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.В источнике
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Гарегин Тосунян
Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет.Телеканал 360°
С чего всё началось
Телеканал 360°

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Кредитную амнистию предложили объявить в России. Освободить от долгов захотели россиян, взявших до трех миллионов рублей. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал идею, но отметил, что за реализацию должны платить инициаторы.
Телеканал 360°вчера в 04:26
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РИА Новости

Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии

РИА Новостивчера в 11:26
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Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

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Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

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Банкиры назвали условие для кредитной амнистии в России

Национальная служба новостейвчера в 06:55
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Банкиры назвали условие для кредитной амнистии россиян

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Банкиры предложили списать кредиты россиянам за счет депутатов

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