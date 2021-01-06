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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.В источнике
ИА Красная Весна
Петербургский дневник
Центральная Служба Новостей
Политическая Экспертиза
Kadara.ru
Московский Комсомолец
Пятый канал
Страна Советов on-line
Политика Сегодня
News.ru
Экономика сегодня
Дни24
ФАН
Южный Федеральный
Mockva.ru
URA.Ru
Volga-Day
Газета.Ru
РЕН ТВ
RuNews24.ru
Ruposters.ru
ПРАЙМ
Рамблер
Lenta.ru
Телеканал 360°
РИА Новости
Гарегин Тосунян
Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет.Телеканал 360°
С чего всё началось
Телеканал 360°

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Кредитную амнистию предложили объявить в России. Освободить от долгов захотели россиян, взявших до трех миллионов рублей. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал идею, но отметил, что за реализацию должны платить инициаторы.
Телеканал 360°вчера в 04:26
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Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии

РИА Новостивчера в 11:26
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Банкиры предложили списать кредиты россиянам за счет депутатов

Московский Комсомолецвчера в 05:22
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Названы условия, при которых банки простят кредиты гражданам России

РЕН ТВвчера в 07:20
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Банкиры назвали условие для кредитной амнистии в России

Национальная служба новостейвчера в 06:55
URA.Ru

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии россиян

URA.Ruвчера в 05:34
Lenta.ru

Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Lenta.ruвчера в 10:07
Телеканал 360°

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Телеканал 360°вчера в 04:26

Головин забил за «Монако» через 10 секунд после выхода на замену

Атакующий полузащитник сборной России Александр Головин отличился за «Монако» в матче против «Лорьяна» (5:2, второй тайм) в рамках 18-го тура французской Лиги 1. Россиянин забил, спустя 10 секунд после выхода на замену. 🎉 Александр Головин выходит на поле впервые с августа и уже через 10 секунд забивает гол.
Головин забил за «Монако» через 10 секунд после выхода на замену
Спорт день за днемвчера в 14:58