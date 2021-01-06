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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.В источнике
Гарегин Тосунян
Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет.Телеканал 360°
С чего всё началось
Телеканал 360°

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Кредитную амнистию предложили объявить в России. Освободить от долгов захотели россиян, взявших до трех миллионов рублей. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал идею, но отметил, что за реализацию должны платить инициаторы.
Телеканал 360°04:26
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РИА Новости

Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии

РИА Новости11:26
Lenta.ru

Банкиры назвали условие проведения кредитной амнистии в России

Lenta.ru10:07
Телеканал 360°

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии

Телеканал 360°04:26
Национальная служба новостей

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии в России

Национальная служба новостей06:55
URA.Ru

Банкиры назвали условие для кредитной амнистии россиян

URA.Ru05:34
Московский Комсомолец

Банкиры предложили списать кредиты россиянам за счет депутатов

Московский Комсомолец05:22
РЕН ТВ

Названы условия, при которых банки простят кредиты гражданам России

РЕН ТВ07:20

Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира украинских силовиков

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики объявила в розыск командира 14-й бригады ВС Украины из-за артобстрелов территории ЛНР, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командира украинских силовиков
РИА Новости13:42

Медики получат в январе двойные выплаты за борьбу с коронавирусом в праздники

«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», — рассказал Мурашко.
Ведомости08:29