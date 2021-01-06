Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

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Гарегин Тосунян Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет. Телеканал 360°

С чего всё началось Банкиры назвали условие для кредитной амнистии Кредитную амнистию предложили объявить в России. Освободить от долгов захотели россиян, взявших до трех миллионов рублей. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал идею, но отметил, что за реализацию должны платить инициаторы. Телеканал 360° 04:26