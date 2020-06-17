Экономика

BFM.ruBFM.ruБанкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующее письмо было направлено 15 июня, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Коммерсантъвчера в 18:37

Подробнее о событии

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

РБК04:36

Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО

Комсомольская правда03:43

Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО

Московский Комсомолец03:42

Банки против спешного импортозамещения

BIS Journal03:26

Банкиры просят Мишустина изменить сроки перехода на отечественный софт

News.ru02:50

«Ъ»: банкиры просят кабмин отложить переход на отечественный софт на четыре года

ТАСС01:34

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Коммерсантъвчера в 18:37
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о желании актера отправиться в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, «категорично» хотел отправиться в СИЗО в ожидании рассмотрения дела в суде, рассказал журналу StarHit (бывший главный редактор — Андрей Малахов) адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Forbes 03:33
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Религия

В РПЦ подтвердили смену власти в монастыре, где засел отец Сергий

REGNUM 02:36
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

РИАМО вчера в 12:15
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Общество

Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса

Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
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Кино

Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля

В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура вчера в 05:47
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Культура

Найден самый дорогой памятник актеру на Новодевичьем кладбище

Самым дорогим в истории отечественного кинематографа стал установленный в 2013 году на Новодевичьем кладбище памятник актеру Вячеславу Тихонову, сообщают "Аргументы и факты".
Газета.Ru 04:48
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Фигурное катание

Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
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Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники

Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск вчера в 11:25
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Происшествия

Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
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Космос

Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
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Здоровье

Число заразившихся ковидом-19 впервые опустилось ниже 8 тысяч

После долгого нахождения на "восьмитысячном плато", Россия опустилась на ступень ниже - за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 7843 больных.
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Происшествия

Впавшая в кому лжехирург Алена Верди умерла в краснодарской клинике

Лжехирург Алена Верди, от рук которой пострадали несколько девушек, умерла в краснодарской клинике.
Невские Новости 15 июня в 04:50
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Культура

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов опубликовал ролик в память об умершей матери

Советский и российский актер театра и кино Дмитрий Певцов опубликовал в своем Instagram видео в память о своей матери, которая умерла 9 июня в возрасте 91 года.
РЕН ТВ вчера в 21:10
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

На Кубани подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 17 июня 2020, 11:01 — REGNUM 71 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 17 июня.
REGNUM 04:01
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Наука

Создана программа для поиска родственных связей между животными

Rusargument вчера в 15:19
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Экономика

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных новшеств.
Время Бухгалтера 04:54
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Космос

Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур в июле

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" для МКС планируют отправить на космодром Байконур в июле.
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Общество

Систему с функцией распознавания лиц запустят в российских школах

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц «Оруэлл», сообщают «Ведомости».
МР7.ру вчера в 05:04
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Здоровье

71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае

На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
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Общество

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Калужской области

Общее число подтвержденных случаев смертей пациентов с коронавирусом достигло 41. Приносим соболезнования близким скончавшихся.
Калужские Губернские Ведомости 04:51
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Шоу-бизнес

Британская 49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке

49-летняя знаменитость выложила в Instagram ролик, где закидывает ногу на ногу.
Пятый канал 04:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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