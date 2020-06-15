Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

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