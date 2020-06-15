Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
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Бен Уишоу сыграет врача в новом фильме по книге «Будет больно»
Английский актер Бен Уишоу сыграет врача в новом фильме по книге Адама Кея «Будет больно».
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В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
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ГТРК Волгоград-ТРВ 08:30
Здоровье
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На 15 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 2352 человек. За сутки выздоровел только один пациент.
ИА БНК 03:45
Здоровье
В Челябинской области заразились коронавирусом 300 медиков
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Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Общество
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Чрезвычайное положение в Финляндии было введено решением правительства 16 марта из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:41
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
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BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
Ведомости 06:51
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
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Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
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Макрон не получал приглашение на парад Победы в Москве
«Господин Макрон не приедет в Москву [на парад Победы 24 июня], он не получил приглашение от российских властей», — приводит «РИА Новости» слова представителя.
Известия 05:10
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев произвел новые кадровые назначения.
РИА Дагестан 06:44
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В Портленде снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону
Аргументы и Факты 08:44
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Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
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Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца
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Суд не развел Джигана с Самойловой
Головинский суд в Москве не смог развести рэпера Джигана с супругой, матерью его четверых детей Оксаной Самойловой.
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