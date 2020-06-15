Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

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Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

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Общество

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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
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Путин впервые прокомментировал события в США

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В Службе внешней разведки (СВР) не исключают возможность обмена осужденного в России Пола Уилана на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
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Армия и оружие

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«Кирпичики жизни» появились в космосе раньше звезд

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