Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Экономика В России отменили «банковский роуминг» В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что размер комиссии при переводе денежных средств между счетами физических лиц внутри одного банка, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) подразделений кредитной организации. 1,2K

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,4K

Единоборства Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.

Финансы Акции российских компаний Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).

Общество Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью. 103

Шоу-бизнес Маша Малиновская показала результаты блефаропластики Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час. 18

Происшествия На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 35

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. 50

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 273

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 2,1K

Политика Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико. 46

Здоровье Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве. 2

Экономика Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 105

Политика Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию РФ Владимир Путин заявил, что вопросы социальной поддержки граждан важно упомянуть в Конституции РФ, чтобы они в будущем никогда не забывались. 87

Здоровье Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.