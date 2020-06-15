Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы
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Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что размер комиссии при переводе денежных средств между счетами физических лиц внутри одного банка, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) подразделений кредитной организации.
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В Пекине зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции
Напомним, именно в Китае была впервые зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции нового типа.
Деловое.ТВ вчера в 10:59
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Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
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Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC
Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings вчера в 07:40
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Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Российская газета вчера в 21:08
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Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости вчера в 12:24
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
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Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 13 июня в 07:19
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ вчера в 10:06
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Маша Малиновская показала результаты блефаропластики
Ранее Малиновская рассказала, что операция прошла довольно быстро и эндоскопическая подтяжка лица, блефаропластика и липофилинг век заняли час.
News.ru вчера в 13:47
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую в лифте ребенка
Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте дома в Октябрьском районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости вчера в 23:28
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 13 июня в 23:46
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета вчера в 02:45
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Здоровье
Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками
Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Политика
Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию РФ
Владимир Путин заявил, что вопросы социальной поддержки граждан важно упомянуть в Конституции РФ, чтобы они в будущем никогда не забывались.
Москва 24 вчера в 07:38
Здоровье
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости 00:06
Шоу-бизнес
«Холостяк» Криворотов признался, что хочет детей от Барбары Пино
В шоу «Алена, блин» 33-летний стоматолог рассказал, как после проекта ему удалось сохранить отношения с победительницей Барбарой Пино, думает ли пара о свадьбе, и видит ли Антон в Барбаре мать своих будущих детей.
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Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:54