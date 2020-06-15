Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
REGNUM вчера в 03:27
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Марина Кравец показала фото с выписки из роддома 2,5 месяца назад артистка родила дочь Веронику.
Экспресс газета вчера в 01:03
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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Общество
ПФР призвал россиян поспешить с заявлениями на новую выплату
В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений. ПФР напомнил россиянам о двух новых выплатах.
ФАН 13 июня в 03:22
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В Мурманской области создано 1237 временных рабочих мест
О развертывании в регионе временных общественно-полезных работ доложила сегодня на оперативном совещании в правительстве области заместитель губернатора – министр финансов Елена Дягилева.
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Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
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Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Piter.tv вчера в 09:40
Общество
Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение
Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Здоровье
В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники
Европейско-Азиатские новости 02:59
Происшествия
В Крыму задержали мужчину с разорванным паспортом Украины
Мужчина с разорванным паспортом Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска и был задержан российскими пограничниками, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 03:23
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Здоровье
Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками
Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве.
Алтапресс вчера в 23:46
Армия и оружие
Стрелков сообщил об уничтожении позиции ополчения ДНР под Дебальцево
Национальная служба новостей 01:22
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Кино
Фильм «Унесенные ветром» вновь разрешат к показу США
Напомним, 9 июня платформа HBO Max заблокировала доступ к фильму «Унесенные ветром» из-за отраженных в кино расовых предрассудков, имевших место в американском обществе.
ИА Красная Весна вчера в 10:09
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В Костромской области за сутки заболели коронавирусом 27 человек
Врачи вылечили в Костромской области 593 заболевших. В настоящее время стационарное лечение проходят 78 пациентов.
ГТРК Кострома вчера в 03:10
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
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Xiaomi выпустит игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
Evo-rus.com 12 июня в 13:08
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В Челябинской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом
Челябинск, 15 июня 2020, 09:56 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Экономика
«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
По прогнозу «Эксперта РА», падение экономики России по итогам 2020 года составит 4,2%, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко.
Коммерсантъ 00:41
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00