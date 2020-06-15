Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Выпуск банковских карт может стать платным

Газета.Ru02:38

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известия04:53

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04
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Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
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Экономика

Казахстан закрылся от российских вагонов

Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

REGNUM 04:16
Происшествия

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Происшествия

Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
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Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
49
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Политика

Джонсон заступился за Черчилля и выступил против переписывания истории

Сотни белых людей собрались около военного мемориала в Уайтхолле и на Парламентской площади около статуи Уинстона Черчилля.
РБК 00:40
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Общество

Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными

Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Общество

Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля

По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
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Происшествия

В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле

Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

«Яндекс» объявил о запуске сервиса видеовстреч «Яндекс.Телемост».
News.ru 04:54
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
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Игры

Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5

Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
Evo-rus.com вчера в 03:03
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Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился

Вечерний курьер вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о новой госпитализации Алибасова

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире шоу "Ты не поверишь!" рассказала о новой госпитализации продюсера, приходящегося ее матери мужем.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
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Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
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Театры

БДТ выпускает первый в России Minecraft-спектакль «Вишневый сад»

Игровая вселенная Minecraft станет сценой для постановки «Вишневого сада» Большого драматического театра Санкт-Петербурга.
Mockva.ru 13 июня в 23:27
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Гаджеты

Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro

На фотографиях показаны четыре модели новых смартфонов iPhone 12.
Evo-rus.com 04:00
Шоу-бизнес

Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
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Политика

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Происшествия

В Россию из Армении экстрадировали обвиняемого в крупном мошенничестве

По требованию Генеральной прокуратуры компетентные органы Армении экстрадировали в Россию Роланди Азова, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в крупном размере, сообщает пресс-служба ГП.
RT на русском 03:43
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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