Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известиявчера в 20:01

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ruвчера в 20:16

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Общество

Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
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Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19

Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
РИА Новости 00:44
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Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК вчера в 13:58
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Экономика

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
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Шоу-бизнес

Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова

Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru 13 июня в 23:33
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Общество

В Петербурге до 5 июля продлили запрет на посещение лесов и парков

В Петербурге продлен запрет на посещение городских лесов и парков, заходить на территорию зеленых зон имеют право только работающие на территории специалисты.
Российская газета 02:26
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Общество

По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
3
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru вчера в 18:59
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Происшествия

В Челябинской области зафиксировано 182 новых случая коронавируса

На утро 15 июня в регионе подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19. Прирост за последние сутки составил 182 новых подтверждения.
Магнитогорский рабочий 02:29
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Армия и оружие

Балтфлот РФ отработал ракетные удары «Искандерами» на фоне учений НАТО

Согласно планам по боевой подготовке, Балтфлот отработал ракетные удары «Искандерами» в Калининградской области.
HotGeo вчера в 06:40
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Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро: в первый же приезд я почувствовала духовную связь с Россией

В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.
ТАСС 01:00
Армия и оружие

В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия вчера в 22:49
1
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Алтайский губернатор потребовал уволить мэра Славгорода

Томенко направил в городское собрание Славгорода письмо, где перечислены основания для отставки Горбунова.
Тайга.инфо 00:07
19
Общество

В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники

REGNUM вчера в 11:15
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 13 июня в 11:42
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Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
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Здоровье

Назван продукт, помогающий снизить давление и холестерин

Волгоградская правда 12 июня в 23:14
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Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Экономика

MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя

Ведомости вчера в 17:08
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
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