Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Общество
Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла
Вторая волна тепла в столичном регионе может негативно повлиять на здоровье пожилых москвичей, заявил RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 22:50
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
РИА Новости 00:44
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Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
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РБК вчера в 13:58
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
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Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
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Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru 13 июня в 23:33
Общество
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В Петербурге продлен запрет на посещение городских лесов и парков, заходить на территорию зеленых зон имеют право только работающие на территории специалисты.
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Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия
В Челябинской области зафиксировано 182 новых случая коронавируса
На утро 15 июня в регионе подтверждены 4993 случая заболевания COVID-19. Прирост за последние сутки составил 182 новых подтверждения.
Магнитогорский рабочий 02:29
Армия и оружие
Балтфлот РФ отработал ракетные удары «Искандерами» на фоне учений НАТО
Согласно планам по боевой подготовке, Балтфлот отработал ракетные удары «Искандерами» в Калининградской области.
HotGeo вчера в 06:40
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета вчера в 15:04
Кино
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Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Шоу-бизнес
Наталия Орейро: в первый же приезд я почувствовала духовную связь с Россией
В беседе с ТАСС по Zoom Орейро рассказала, как проходит карантин на другом конце земли - в Аргентине, где она живет с мужем, рок-музыкантом Рикардо Мольо и сыном Мерлином, и пообещала как можно скорее приехать в Россию.
ТАСС 01:00
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия вчера в 22:49
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Алтайский губернатор потребовал уволить мэра Славгорода
Томенко направил в городское собрание Славгорода письмо, где перечислены основания для отставки Горбунова.
Тайга.инфо 00:07
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В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
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В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 13 июня в 11:42
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
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Назван продукт, помогающий снизить давление и холестерин
Волгоградская правда 12 июня в 23:14
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Экономика
MR Group построит элитное жилье у храма Христа Спасителя
Ведомости вчера в 17:08
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03