Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Политика Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны. 2,9K

Общество В Приамурье отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов В Амурской области отменен обязательный режим самоизоляции для въезжающих в Приамурье из других регионов России, сообщило на своем сайте правительство области.

Общество В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами. 13

Футбол Николич не намерен менять стиль «Локомотива» Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 56

Экономика Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. 225

Общество Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру». 45

Экономика Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

Гаджеты Журналисты рассказали, чего ждать от конференции Apple WWDC 2020 Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в компании Apple объявили, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ежегодная конференция разработчиков WWDC в 2020 году пройдёт в формате онлайн-мероприятия.

Армия и оружие В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2» Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.