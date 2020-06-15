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РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

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Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ruвчера в 20:16

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

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В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известиявчера в 20:01
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Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
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«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

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Газета.Ru вчера в 11:12
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После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».
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Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
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Экономика

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Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
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Политика

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Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.
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Общество

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Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
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Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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Интернет

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Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
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