Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
В России зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:45
Происшествия
В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте
Полицейские в Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте дома.
Известия 01:06
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Здоровье
В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники
Европейско-Азиатские новости 02:59
Общество
В Крыму отели и санатории открылись для местных туристов
На следующем этапе, с 1 июля, отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ.
Российская газета 00:22
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Музыка
Брянский певец Сергей Матвеев презентовал новый клип
БрянскToday 03:07
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
В Пензе Парад Победы опять переносится
15 июня на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что парад в честь 75-летия Победы будет перенесен.
Пенза-взгляд 03:24
Общество
В России выявили 8 835 новых случаев коронавируса за сутки
36,2 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Snob.ru вчера в 03:46
Армия и оружие
Останавливать турок в Ливии нужно было ещё вчера
О легитимности правительства Фаиза Сараджа Сегодня турки оправдывают своё вооружённое вмешательство в ливийскую гражданскую войну тем, что международное сообщество признало Правительство национального единства (ПНЕ, его ещё называют Правительством национального согласия) Фаиза Сараджа, и поэтому оно является единственным легитимным органом власти в разорённой ныне Ливии.
Еженедельник Звезда вчера в 23:15
Кино
Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси
Ассоциация анимационного кино России и 24 московские анимационные компании примут участие в международном онлайн-кинорынке.
Российская газета 03:45
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 03:07
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Театры
Театр имени Товстоногова поставил спектакль в Minecraft
Петербургский Большой драматический театр имени Товстонова перенёс постановку спектакля «Вишневый сад» в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 12:27
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
На акции протеста в Лондоне начались столкновения с полицией
В Лондоне 13 июня должна была состояться очередная акция Black Lives Matter, однако футбольные фанаты Великобритании и представители правых организаций заявили, что не допустят вандализма в центре Лондона и нападений на полицейских.
ИА Красная Весна 13 июня в 12:31
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
РИА Новости 01:05