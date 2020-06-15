Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

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Выпуск банковских карт может стать платным

Газета.Ru02:38

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными

Известиявчера в 18:09
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,3K
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
3K
Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
498
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
113
Общество

В России зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 8246 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте

Полицейские в Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте дома.
Известия 01:06
57
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей

Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
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Здоровье

В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники

Европейско-Азиатские новости 02:59
Общество

В Крыму отели и санатории открылись для местных туристов

На следующем этапе, с 1 июля, отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ.
Российская газета 00:22
10
Происшествия

В центре Петербурга полиция пресекла кулачные бои на воде

REGNUM 03:47
Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Музыка

Брянский певец Сергей Матвеев презентовал новый клип

БрянскToday 03:07
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Общество

В Пензе Парад Победы опять переносится

15 июня на совещании в правительстве Пензенской области, которое прошло в режиме видеоконференции, губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что парад в честь 75-летия Победы будет перенесен.
Пенза-взгляд 03:24
2
Общество

В России выявили 8 835 новых случаев коронавируса за сутки

36,2 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Snob.ru вчера в 03:46
Армия и оружие

Останавливать турок в Ливии нужно было ещё вчера

О легитимности правительства Фаиза Сараджа Сегодня турки оправдывают своё вооружённое вмешательство в ливийскую гражданскую войну тем, что международное сообщество признало Правительство национального единства (ПНЕ, его ещё называют Правительством национального согласия) Фаиза Сараджа, и поэтому оно является единственным легитимным органом власти в разорённой ныне Ливии.
Еженедельник Звезда вчера в 23:15
Кино

Российские аниматоры примут участие в работе онлайн-фестиваля в Анси

Ассоциация анимационного кино России и 24 московские анимационные компании примут участие в международном онлайн-кинорынке.
Российская газета 03:45
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Общество

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

Военное дело 03:07
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Театры

Театр имени Товстоногова поставил спектакль в Minecraft

Петербургский Большой драматический театр имени Товстонова перенёс постановку спектакля «Вишневый сад» в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 12:27
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Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
7
Общество

На акции протеста в Лондоне начались столкновения с полицией

В Лондоне 13 июня должна была состояться очередная акция Black Lives Matter, однако футбольные фанаты Великобритании и представители правых организаций заявили, что не допустят вандализма в центре Лондона и нападений на полицейских.
ИА Красная Весна 13 июня в 12:31
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,2K
Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
РИА Новости 01:05
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