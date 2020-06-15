Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия14 июня в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

ТАССвчера в 13:32

Эксперты оценили последствия от взимания платы банкирами за выпуск карт

Известиявчера в 04:53

Интернет-омбудсмен назвал платный выпуск банковских карт «страшилкой»

РИА Новостивчера в 10:44

Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 11:38

Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям

Телеканал 360°вчера в 10:13

Банки ждут потери в ₽10-15 млрд. При чем здесь криптовалюты

РБКвчера в 08:15

Тысячу за пластик: придётся ли россиянам платить за банковские карты

News.ruвчера в 11:41
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Наука

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
Evo-rus.com 16:03
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
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Политика

Названо условие завершения «Северного потока-2»

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
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Игры

Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69

Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Evo-rus.com 04:54
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Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,9K
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
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Гаджеты

Над складным iPhone уже работают в Apple

Пользователи социальной сети Twitter, где и появилась эта информация, обсуждают появление данного устройства.
Evo-rus.com 07:22
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Политика

Определен новый состав Общественной палаты

Определен новый состав Общественной палаты РФ, в него вошли Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и многие другие известные личности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП РФ.
РИА Новости 12:34
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Филиппу Киркорову за ролик о ВДВ

Русская Планета 16:30
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Авто

В России стартовали продажи бюджетных моделей Chevrolet

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня вчера в 02:53
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Политика

Особое мнение: Николай Усков

По Zoom мы будем беседовать с Николаем Усковым, редакционным директором журнала «Форбс».
Эхо Москвы 13:01
Общество

Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов

Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Здоровье

Больных с коронавирусом на Камчатке, лечащихся на дому, обеспечат бесплатными лекарствами

Власти Камчатки приняли решение безвозмездно обеспечивать необходимыми препаратами всех пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.
ТАСС вчера в 20:37
Политика

Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии

Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии.
Национальная служба новостей вчера в 17:30
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Общество

Отбывавшего срок в США россиянина Лисова депортируют на родину

Российский программист Станислав Лисов, обвинённый в США в киберпреступлениях, будет в ближайшее время депортирован на родину вывозным рейсом «Аэрофлота».
RT на русском 16:59
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Наука

Ученые выяснили, почему «жжется» крапива

Новое исследование впервые объясняет, почему тончайшие колючки крапивы или хоботок комара легко прокалывают кожу человека, не ломаясь.
РИА Новости вчера в 11:01
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Футбол

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: определились шансы команд в матче АПЛ

17 июня в матче 28 тура «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Игра состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 22:15 мск.
Bookmaker-ratings.ru 08:40
Армия и оружие

Украина объявила в розыск Игоря Стрелкова

Офис генерального прокурора Украины объявил в розыск бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина.
ИА Новороссия 13:22
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Интернет

Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider

Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 17:24
Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

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