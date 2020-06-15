Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Политика
Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ
ЛГБТ является идеологией, которая призвана уничтожить человечество, заявил президент Польши Анджей Дуда, 13 июня сообщает Польское агентство печати.
ИА Красная Весна 13 июня в 08:44
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
Экономика
Глава РЖД предложил сохранить ставку налога на имущество в 1,6%
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
РИА Новости 02:10
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Общество
Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса
Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине.
Lenta.ru 01:45
Армия и оружие
Канадские военные инструкторы вернутся на Украину
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru 13 июня в 16:23
Экономика
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Лысенко уточнил, что с ошибкой были напечатаны все 15 баннеров, а недочёт заметили уже после того, как плакаты появились на остановках общественного транспорта.
Говорит Москва 13 июня в 11:13
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Шоу-бизнес
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала фотографии, которые взволновали фанатов.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
В Волгограде зарезали иностранного студента-медика
Иностранного студента медицинского университета зарезали в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:14
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение
Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска
Среда24 вчера в 23:51
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
Общество
В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения
Российские регионы снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 128 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 июня выявлено 128 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:39
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:04
Армия и оружие
В России разрабатывают мишень «Адъютант» с шестью целями в небе
"Комплекс позволяет создавать сложную воздушную обстановку с одновременным нахождением в воздухе до шести воздушных целей с разных направлений и высот", - сказал генерал.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК вчера в 17:52