Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ruвчера в 20:16

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известиявчера в 20:01
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Политика

Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ

ЛГБТ является идеологией, которая призвана уничтожить человечество, заявил президент Польши Анджей Дуда, 13 июня сообщает Польское агентство печати.
ИА Красная Весна 13 июня в 08:44
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Общество

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК вчера в 22:01
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Экономика

Глава РЖД предложил сохранить ставку налога на имущество в 1,6%

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% как минимум до 2024 года и желательно бессрочно, говорится в сообщении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
РИА Новости 02:10
Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
67
Общество

Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса

Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине.
Lenta.ru 01:45
Армия и оружие

Канадские военные инструкторы вернутся на Украину

Газета.Ru вчера в 23:09
5
Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru 13 июня в 16:23
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
4
Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Лысенко уточнил, что с ошибкой были напечатаны все 15 баннеров, а недочёт заметили уже после того, как плакаты появились на остановках общественного транспорта.
Говорит Москва 13 июня в 11:13
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
5
Происшествия

В Омске бизнесмена обвиняют в обогащении на ремонте вооружения

Омск здесь 01:46
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Шоу-бизнес

Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов

Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала фотографии, которые взволновали фанатов.
Lenta.ru 01:31
Происшествия

В Волгограде зарезали иностранного студента-медика

Иностранного студента медицинского университета зарезали в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 02:14
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Общество

Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение

Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
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Общество

Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей

Газета.Ru 02:02
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
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Общество

В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

Российские регионы снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 23:23
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 128 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 июня выявлено 128 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:39
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Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:04
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Армия и оружие

В России разрабатывают мишень «Адъютант» с шестью целями в небе

"Комплекс позволяет создавать сложную воздушную обстановку с одновременным нахождением в воздухе до шести воздушных целей с разных направлений и высот", - сказал генерал.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК вчера в 17:52
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