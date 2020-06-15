Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

РБКвчера в 22:56

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новостивчера в 19:04

Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русскомвчера в 21:46

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАССвчера в 20:44

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ruвчера в 20:16

Выпуск и обслуживание банковских карт в России может стать платным

РЕН ТВвчера в 23:06

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известиявчера в 20:01
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Общество

В российском городе отменили парад Победы из-за растущей угрозы коронавируса

Lenta.ru 01:41
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Премьера шоу талантов: Михаил Галустян зажигает лампочку детского КВН

Провинция.ру 12 июня в 13:53
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
Происшествия

В Челябинске огласили приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову

Сегодня, 15 июня, Центральный районный суд вынес приговор: Севастьянов признан виновным в покушении на мошенничество, ему назначено лишение свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года.
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Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
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Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК вчера в 06:44
Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Кино

Появилось видео со съёмок фильма «Топ Ган: Мэверик»

News.ru 12 июня в 06:04
Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Общество

Египет откроет авиасообщение с 1 июля

Глава министерства гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба отметил, что данная мера вступит в силу с 1 июля.
Газета.Ru вчера в 12:40
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Политика

В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»

Evo-rus.com 13 июня в 14:42
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Политика

Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян

Предсказывается, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико.
Lenta.ru 02:21
Авто

В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников

13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
Автоновости дня вчера в 23:48
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Политика

Варшава назвала «недоразумением» вторжение польских военных в Чехию

Политика Сегодня вчера в 02:36
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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Здоровье

В Мурманской области три пациента в крайне тяжёлом состоянии

По оперативным данным на вчерашний вечер, 14 июня всего пять пациентов находятся на ИВЛ.
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
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Армия и оружие

В России создадут «водоплавающую» версию комплекса ПВО «Тор-М2»

В России разрабатывается «водоплавающая» версия комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2».
Профиль вчера в 20:31
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Игры

Sony впервые показала PlayStation 5

Японская компания Sony провела официальную презентацию новой игровой консоли PlayStation 5 и игр для нее, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12 июня в 05:09
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Здоровье

Поликлиника онкодиспансера в Чите начала прием пациентов

Поликлиническое подразделение краевого онкологического диспансера в Чите открылось для консультативного приема пациентов после карантина из-за вспышки COVID-19.
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Хоккей

Гусев поставил оценку своему первому сезону в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев оценил свой первый сезон в НХЛ по пятибалльной шкале.
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Общество

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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Авто

Половина всех иномарок в России выпускается на трех автозаводах

В 2019 году в России было выпущено 1,2 млн единиц автомобильной техники иностранных марок, причем более половины из них (610,7 тыс. ед.) сошли с конвейеров всего трех заводов.
Автоновости дня 01:11
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