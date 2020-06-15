Экономика
РИА НовостиБанкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру. Также компании могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известиявчера в 17:01
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Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
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Сегодня, 15 июня, Центральный районный суд вынес приговор: Севастьянов признан виновным в покушении на мошенничество, ему назначено лишение свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 3 года.
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Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
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У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Египет откроет авиасообщение с 1 июля
Глава министерства гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба отметил, что данная мера вступит в силу с 1 июля.
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Lenta.ru 02:21
Авто
В Уфе пройдет распродажа автомобилей должников
13 июля в Уфе пройдет очередной аукцион по продаже арестованных автомобилей, подать заявку на участие можно до 26 июня.
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По оперативным данным на вчерашний вечер, 14 июня всего пять пациентов находятся на ИВЛ.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
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В России разрабатывается «водоплавающая» версия комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2».
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Японская компания Sony провела официальную презентацию новой игровой консоли PlayStation 5 и игр для нее, сообщает Газета.ru.
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В 2019 году в России было выпущено 1,2 млн единиц автомобильной техники иностранных марок, причем более половины из них (610,7 тыс. ед.) сошли с конвейеров всего трех заводов.
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