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ТАССТАСС«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
Известия17:01

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Банки в России могут сделать платным выпуск и обслуживание карт

RT на русском21:46

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

РИА Новости19:04

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

ТАСС20:44

«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Газета.Ru20:16

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Lenta.ru20:53

Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут сделать платными

РЕН ТВ18:49

В ЦБ объяснили ограничение эквайринга

Известия20:01
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В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204

В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
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Политика

Путин объяснил поправку об индексации пенсий в Конституции

Президент Владимир Путин заявил, что закрепление в Конституции социальных поправок необходимо для их существования в будущем, чтобы другие власти не смогли отказаться от их исполнения.
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Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о необходимости соблюдения требований правил пограничного режима, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сахалин.Инфо 20:46
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Политика

Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
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«Банковский роуминг» в России отменен

Закон об отмене «банковского роуминга» был принят Госдумой в третьем чтении в декабре 2019 года, впоследствии он был одобрен в Совете Федерации, вступил в силу документ 14 июня.
СургутИнтерНовости 09:51
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Экономика

Госзакупки кабеля расширяют на Евразийский союз

Госзакупки кабеля расширяют на Евразийский союз Минпромторг предлагает смягчить введенные год назад ограничения на госзакупки оптоволоконного кабеля.
Коммерсантъ 18:00
Общество

В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму в $20 млн.
РБК 20:17
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Происшествия

В Барнауле из маршрутки высадили водителя с «шаткой походкой»

АМИТЕЛ 21:48
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Общество

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Амур.инфо 02:41
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Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
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Экономика

Бизнес просит устранить коллизию с ОКВЭД для получения господдержки

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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Общество

Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
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Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости вчера в 09:38
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту крушения катера на Камчатке

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после пропажи четырех человек с потерпевшего крушение на Камчатке катера, сообщает 14 июня пресс-служба ведомства.
Известия вчера в 22:32
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Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

В апреле 2020 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса тренировочный процесс был остановлен, большая часть инструкторов вернулась в Канаду, а на Украине остались около 60 канадских военнослужащих для обеспечения порядка в своем военном лагере.
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

Известия 19:40
Происшествия

В поселке Еврейской АО ввели режим локальной ЧС после сильного града

В поселке Николаевка Еврейской автономной области ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации после сильного града, сообщает главное управление МЧС по региону.
РБК 00:53
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Общество

Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
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Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
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Космос

Роскосмос придумал, как незаметно запустить спутник-инспектор

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться не обнаруженным, соответствующее описание к патенту опубликовано в бюллетене "Роспатента".
РИА Новости 21:53
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