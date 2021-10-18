Законопроект на прошлой неделе прошел первое чтение в Госдуме. Он запрещает списывать в счет погашения кредитов деньги, полученные в качестве социальных выплат. Закон также предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок.

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С чего всё началось Банкиры придержат соцвыплаты В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками. Коммерсантъ 18:58