ForbesБанки раскритиковали законопроект о запрете на списание соцвыплат за долгиЗаконопроект на прошлой неделе прошел первое чтение в Госдуме. Он запрещает списывать в счет погашения кредитов деньги, полученные в качестве социальных выплат. Закон также предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок.В источникеLive24Live24Банки СегодняLife.ruУралинформбюроПласС чего всё началосьБанкиры придержат соцвыплатыВ НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками.Коммерсантъ18:58Подробнее о событииБанки не слушаются президента — отказываются возвращать списанные пособияВыберу.ру03:47Банки выступили против запрета на списание соцвыплат за долгиОбщественная служба новостей02:40Банкиры придержат соцвыплатыКоммерсантъ18:58Банки наперекор Путину потребовали списывать соцвыплаты россиянNews.ru00:27Банкиры предложили свой метод защиты соцвыплат от списания за долгиLife.ru21:48Банкиры выступили против путинского запрета на списание соцвыплатURA.Ru21:13Банки раскритиковали законопроект о запрете на списание соцвыплат за долгиForbes00:29Показать ещёОценить45Поделиться