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Банки раскритиковали законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги

Законопроект на прошлой неделе прошел первое чтение в Госдуме. Он запрещает списывать в счет погашения кредитов деньги, полученные в качестве социальных выплат. Закон также предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок.В источнике

С чего всё началось

Банкиры придержат соцвыплаты
В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками.
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