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Банкиры придержат соцвыплаты

Принятый депутатами в первом чтении закон, запрещающий использовать социальные выплаты на погашение кредитов, вызвал критику банковского сообщества.
Коммерсантъ
Помимо запрета будущий закон предписывает вернуть средства заемщику в трехдневный срок.
Коммерсантъ
Анатолий Аксаков не ответил оперативно на запрос “Ъ”. По словам главы НСФР Андрея Емелина, предлагаемое введение двух разных процедур для единовременных и периодических выплат будет не только очень затратно для банков, но и запутает самих потребителей.
Коммерсантъ
В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками.
Плас

С чего всё началось

Банкиры придержат соцвыплаты
В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками.
Коммерсантъ18:58

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