Анатолий Аксаков не ответил оперативно на запрос “Ъ”. По словам главы НСФР Андрея Емелина, предлагаемое введение двух разных процедур для единовременных и периодических выплат будет не только очень затратно для банков, но и запутает самих потребителей.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимается, в частности, лидер мужской национальной команды Александр Большунов, рассказал, как его подопечный проявлял себя на контрольных стартах по ходу подготовки к олимпийскому сезону-2021/2022.
Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов назвал размер штрафов и за какие нарушения россиян ждут санкции: Сначала напомним, что порядок пользования жильем в России закрепляется Жилищным Кодексом и Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ.