Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с основателем ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным.
Американская журналистка CNBC Хедли Гэмбл, которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), игнорировала переводчика во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.