В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками.

Life.ru Life.ru Уралинформбюро

С чего всё началось Банкиры придержат соцвыплаты Банкиры оперативно откликнулись на принятие в конце прошлой недели в первом чтении закона, запрещающего списание средств, полученных заемщиком в виде социальных выплат. Коммерсантъ 18:58