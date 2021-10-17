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Банкиры придержат соцвыплаты

В НСФР предлагают ввести для всех случаев списания в счет погашения кредита средств, полученных как социальная выплата, «период охлаждения» в 14 дней по аналогии со страховками.В источнике

С чего всё началось

Банкиры придержат соцвыплаты
Банкиры оперативно откликнулись на принятие в конце прошлой недели в первом чтении закона, запрещающего списание средств, полученных заемщиком в виде социальных выплат.
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