Экономика
РБКБанкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).Коммерсантъвчера в 18:37
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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
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