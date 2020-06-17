Экономика

РБКРБКБанкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Коммерсантъвчера в 18:37

Подробнее о событии

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

РБК04:36

Банкиры просят Мишустина изменить сроки перехода на отечественный софт

News.ru02:50

Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО

Московский Комсомолец03:42

Банки против спешного импортозамещения

BIS Journal03:26

Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО

Комсомольская правда03:43

«Ъ»: банкиры просят кабмин отложить переход на отечественный софт на четыре года

ТАСС01:34

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Коммерсантъвчера в 18:37
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Здоровье

71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае

На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
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Происшествия

На Кубани скончалась еще одна женщина с диагнозом коронавирус

Живая Кубань вчера в 04:52
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Общество

От Booking.com требуют оставить российским гостиницам их цены

В части требований к деятельности последних бизнес-сообщество считает целесообразным закрепить запрет на паритет цен: в этом случае онлайн-площадки не смогут запрещать средствам размещения продавать номера дешевле, чем указано на сайтах сервисов.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Общество

Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов

Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
2
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
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Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
7
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека

На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39
1,2K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Политика

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
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Происшествия

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
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Футбол

Футбольный клуб «Бавария» восьмой раз подряд стал чемпионом Германии

Эхо Москвы вчера в 19:08
Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

BFM.ru вчера в 03:30
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Здоровье

Сбербанк запустил новый медицинский сервис

Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
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Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС у границы РФ

Истребители Военно-воздушных сил США во второй раз за неделю сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС, выполнявших плановый полет близ границы России и Соединенных Штатов.
Газета.Ru 04:50
Экономика

Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
1,3K
Общество

Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом

Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
РИА ОмскИнформ 03:28
Экономика

В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 14:17
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
37
Политика

«Вова, выходи»: сторонники Шария вышли под офис Зеленского

Сторонники блогера Анатолия Шария и националисты проводят акции под Офисом президента Украины. Трансляцию 17 июня ведет телеканал «Наш»
Украина.ру 03:39
Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
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