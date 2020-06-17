Экономика
BFM.ruБанкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующее письмо было направлено 15 июня, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).Коммерсантъвчера в 18:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
Московский Комсомолец03:42
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
Происшествия
Чеченская молодежь устроила погром во французском городе Дижон
Obzor.io 15 июня в 08:35
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Политика
КНДР взорвала Межкорейский офис связи
КНДР взорвала Межкорейский офис связи, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 04:59
Киберспорт
World of Tanks Blitz празднует 6-летие с выходом крупного обновления 7.0
В World of Tanks Blitz начинается празднование 6-летия танкового экшена с выпуском крупного обновления 7.0.
Игромания.ру 04:30
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
Армия и оружие
НАТО созывает совещание из-за ядерных ракет России
На видеоконференции министров обороны стран НАТО, проведение которой запланировано на 17—18 июня, будет обсуждаться вопрос о появлении у России новых ракет, способных нести ядерные заряды.
Военное дело вчера в 12:13
Здоровье
Специалисты назвали реорганизацию омских лабораторий разрушением системы
В Ассоциации отмечают, что реорганизацию сети лабораторий власти решили провести, не спрашивая мнения главных специалистов региона и России по лабораторной диагностике, а также без учета мнения профессиональных общественных объединений, которым является и Федерация лабораторной медицины.
Город55.ру 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Хоккей
Бывший форвард «Адмирала» Иван Лисин подписал контракт с «Авангардом»
Пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании двустороннего контракта с форвардом Иваном Лисиным. Соглашение подписано на один год.
Чемпионат 05:47
Экономика
Коронавирус заставил россиян экономить на еде
Аналитики связывают покупательское поведение со снижением доходов: во втором квартале доходы россиян упали на 6%, по итогам года ожидается падение на 3,8%. Все это напрямую влияет и на восприятие ценников.
Югополис вчера в 08:19
Политика
Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
Кино
Warner Bros. проведет 24-часовой фестиваль DC FanDome
Бербанк, США, 17 июня 2020, 09:03 — REGNUM Новое мероприятие — 24-часовой фестиваль DC FanDome, в рамках которого зрителям покажут будущие проекты из вселенной кинокомиксов DC, организует кинокомпания Warner Bros.
REGNUM 02:03
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели уже 706 медработников
В Саратовской области коронавирусом заболели 706 медицинских работников.
Четвертая Власть 05:27
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Наука
Создан пластырь для лечения рака
Иголки позволяют доставлять через кожу препараты, используемые для лечения рака.
Evo-rus.com 05:27
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста вчера в 01:00
Политика
Легендарный брянский чиновник Лучкин назначен заместителем губернатора
Сегодня, 17 июня, легендарного брянского чиновника Николая Лучкина назначили заместителем губернатора.
Городской32 (Брянск) 05:32
Происшествия
Полицейские задержали несколько человек на акции в центре Киева
Полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии блогера Анатолия Шария, их доставляют в управление, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:06
Общество
Котяков: Рынок труда в России прошел пик пандемии
Уровень безработицы в мае 2020 года в России составил 6,1%, остался позади пик негативных эффектов для рынка труда из-за пандемии нового коронавируса.
МонаВиста 07:01
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52