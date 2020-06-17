Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующее письмо было направлено 15 июня, пишет «Коммерсантъ».

Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

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