«Даже если обсуждаемые документы будут изданы немедленно, в оставшееся до конца года время, учитывая объективную длительность процессов поиска, анализа, тестирования, закупки, внедрения замещающих решений, заместить сколько-нибудь серьезную систему (а критичные системы почти всегда серьезные) практически невозможно»,— отмечают в ВТБ.

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