Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

«Даже если обсуждаемые документы будут изданы немедленно, в оставшееся до конца года время, учитывая объективную длительность процессов поиска, анализа, тестирования, закупки, внедрения замещающих решений, заместить сколько-нибудь серьезную систему (а критичные системы почти всегда серьезные) практически невозможно»,— отмечают в ВТБ.
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