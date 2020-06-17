Экономика
КоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось
«Даже если обсуждаемые документы будут изданы немедленно, в оставшееся до конца года время, учитывая объективную длительность процессов поиска, анализа, тестирования, закупки, внедрения замещающих решений, заместить сколько-нибудь серьезную систему (а критичные системы почти всегда серьезные) практически невозможно»,— отмечают в ВТБ.Коммерсантъвчера в 18:37
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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
Московский Комсомолец03:42
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Норкин с шутки начал первый эфир после смерти жены
ФАН вчера в 10:50
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BMW назвала рублевые цены на новые BMW M5 и M5 Competition
Напомним, что сегодня баварский автопроизводитель представил обновлённые седаны BMW M5 и M5 Competition.
32CARS.ru 04:04
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Общество
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры
Защитник актера Михаила Ефремова утверждает, что представитель потерпевших не разрешает им вступить в переговоры.
РИА Новости 14:39
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Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Антон Криворотов прокомментировал слухи о расставании с Барбарой Пино
В Сети судачат о том, что Антон Криворотов и Барбара Пино расстались. Мы связались с экс-«холостяком», чтобы узнать правду из первых уст.
Woman.ru 08:10
Футбол
Домагой Вида продолжит карьеру в России
Свободная Пресса вчера в 15:54
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ 10:07
Общество
Законопроект об удаленной работе внесен в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании дистанционной работы.
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 06:00
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
Футбол
«Химки» останутся в ФНЛ, несмотря на получение лицензии для РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» не выступят в следующем сезоне РПЛ, несмотря на получение соответствующей лицензии.
Metaratings 12:26
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Политика
Президент Чехии не приедет в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан из-за ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции, не сможет приехать в Москву на парад Победы 24 июня.
Известия 12:23
Политика
Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в резиденциях Путина
В резиденциях Владимира Путина появились дезинфекционные туннели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Forbes 07:05
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело вчера в 05:26
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Футбол
Наполи — Ювентус 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Маурицио Сарри назвал стартовый состав на финальный матч Кубка Италии против «Наполи».
Матч ТВ 14:06
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«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Коммерсантъ 15 июня в 15:19
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51