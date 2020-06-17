Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Коммерсантъвчера в 18:37

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Россиян предупредили о прекращении работы всех интернет-банков

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ТАСС01:34

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

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