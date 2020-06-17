Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Коммерсантъвчера в 18:37

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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО

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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

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Политика

США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца

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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
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Авто

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Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
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Здоровье

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Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
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В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
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Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
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Политика

Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле

В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
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Происшествия

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Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

В США вернут смертную казнь на федеральном уровне

США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

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Происшествия

СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД

Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.
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В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе

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Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
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Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
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Адвокаты отказались от защиты Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

Адвокаты экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались защищать ее в деле против бывшего мужа.
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В РФ возобновили спор об окрошке

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Ранее представители американской компании Adobe заявили, что механизм Flash будет функционировать до завершения текущего года, после чего его полноформатная поддержка прекратится в последний день декабря.
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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