Экономика
КоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).Коммерсантъвчера в 18:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
Московский Комсомолец03:42
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия
Занявшихся сексом посреди площади в Москве россиян отправили под арест
Lenta.ru 07:17
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.
ТАСС 08:56
Происшествия
Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца
Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера.
Московский Комсомолец 08:37
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
Шоу-бизнес
Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет
Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Авто
В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan
Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.
CarsWeek.ru вчера в 10:20
Здоровье
Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5
Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
Челнинские известия 06:19
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное
Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
Взгляд.ру 05:00
Политика
В Германии предложили ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Ранее в Совфеде заявили, что новые санкции США против газопровода «Северный поток – 2» могут осложнить его строительство, однако Россия найдет способ его реализации.
Профиль вчера в 07:56
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
В США вернут смертную казнь на федеральном уровне
США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ вчера в 00:48
Происшествия
СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД
Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.
Российская газета 06:01
Политика
В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе
Пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
РИА Новости 07:32
Общество
Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС.
Lenta.ru 08:19
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15 июня в 15:14
Шоу-бизнес
Адвокаты отказались от защиты Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа
Адвокаты экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались защищать ее в деле против бывшего мужа.
РЕН ТВ вчера в 11:03
Общество
В РФ возобновили спор об окрошке
Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах.
МедиаПоток 03:09
Космос
Зонд New Horizons выполнил первый межзвездный эксперимент
Преодолев огромное расстояние, New Horizons успешно выполнил первый межзвездный эксперимент «Параллакс».
МИР 24 15 июня в 09:57
Технологии
Adobe Flash прекратит работу 31 декабря
Ранее представители американской компании Adobe заявили, что механизм Flash будет функционировать до завершения текущего года, после чего его полноформатная поддержка прекратится в последний день декабря.
Актуальные Новости 05:28
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49