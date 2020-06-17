Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).

с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.

Общество Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля.

Происшествия Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера. 5

Общество Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу. 12

Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

Авто В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.

Здоровье Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5 Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.

Общество Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 1,9K

Общество «Военное положение» в Пекине не такое уж и военное Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.

Политика Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели. 62

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Происшествия СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест. 15

Политика В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе Пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Общество Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС. 12

Шоу-бизнес Адвокаты отказались от защиты Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа Адвокаты экс-супруги Джонни Деппа Эмбер Херд отказались защищать ее в деле против бывшего мужа.

Общество В РФ возобновили спор об окрошке Российские специалисты возобновили спор о пользе окрошки, которая в теплую погоду вновь появилась на наших столах. 60