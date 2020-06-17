Экономика
BFM.ruБанкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующее письмо было направлено 15 июня, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).Коммерсантъвчера в 18:37
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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
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