Экономика

BFM.ruBFM.ruБанкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующее письмо было направлено 15 июня, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Коммерсантъвчера в 18:37

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Россиян предупредили о прекращении работы всех интернет-банков

Lenta.ru08:58

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

РБК04:36

Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО

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Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО

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Банки против спешного импортозамещения

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«Ъ»: банкиры просят кабмин отложить переход на отечественный софт на четыре года

ТАСС01:34

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Коммерсантъвчера в 18:37
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Происшествия

В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека

РБК 08:02
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 09:18
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Общество

Иркутский МС-21 проверили в полёте с одним выключенным двигателем

Новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 проверили в полёте с одним выключенным двигателем, сообщает РИА Новости 17 июня со ссылкой на лётчика-испытателя корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олега Мутовина.
ИрСити 03:58
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Футбол

«Ростов» подтвердил коронавирус у шести игроков

"Ростов" на официальном сайте подтвердил информацию о шести случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.
Газета.Ru 11:05
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Городовой 12:27
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Политика

Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Интерфакс 12:08
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Энергетика

Биржевая цена бензина в России обновила исторический максимум

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 17 июня достигла впервые отметки 56,751 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru 10:46
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Происшествия

Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 12:40
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

РБК 06:03
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Музыка

«Евровидение» объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Два полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году пройдут 18 и 20 мая в Роттердаме.
Известия 15 июня в 16:04
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Общество

Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

РБК 09:41
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Технологии

Осеннее обновление Windows 10 облегчит доступ к ранним версиям системы

Осеннее обновление Windows 10 получит название 20Н2 и в основном облегчит доступ к ранним версиям системы.
ВладТайм 09:56
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Наука

В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли

Ученые Аризонского университета США отправились в Сибирь, чтобы восстановить картину крупнейшего вымирания в истории Земли – пермско-триасового.
МИР 24 07:22
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Происшествия

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
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Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
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Происшествия

Автобус врезался в опору моста в Туле

ТАСС 12:01
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Общество

Дело об оскорблении ветерана: «Расследование идет полным ходом»

«Как дедушка и просил, расследование идёт полным ходом», — написал на своей странице в социальной сети Игорь Колесников.
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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Общество

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.
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Диетолог назвал продукты, снижающие уровень холестерина

Михаил Гинзбург – врач-диетолог рассказал о продуктах которые способствуют уменьшению холестерина в крови.
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Общество

В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru 12:26
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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Энергетика

PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

Польская компания «ожидает возмещения «Газпромом» переплаты в пользу PGNiG в размере около $1,5 млрд».
RT на русском 15 июня в 09:34
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Политика

Посол ФРГ в США ответила на слова Трампа о защите от России

Посол Германии в США Эмили Хабер, выступая на видеоконференции в Совете по международным отношениям, прокомментировала высказывание американского лидера Дональда Трампа о защите ФРГ от России.
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Общество

Москва побила температурный рекорд 1956 года

В Москве 17 июня стало самым жарким днем за последние 70 лет метеонаблюдений. К 13 часам воздух в городе прогрелся до 29,6 градуса.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
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