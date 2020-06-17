Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).

с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.

Происшествия В Финляндии на фоне пандемии резко выросло число убийств В Финляндии резко выросло число убийств за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет Yle со ссылкой на Управление полиции Суоми. 1

Происшествия В Одессе упал легкомоторный самолет Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. 1

Общество В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы 17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 5

Здоровье Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации. 4

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,2K

Футбол Голы Фати и Месси принесли «Барселоне» победу над «Леганесом» "Барселона" выиграла у "Леганеса" в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). В конце первого тайма Ансу Фати открыл счет.

Гаджеты Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3 На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch. 5

Общество Пекин заявил о большом риске новой эпидемии Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.

Общество Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.