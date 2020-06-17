Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Коммерсантъвчера в 18:37

Подробнее о событии

Не только «сложно» - «практически невыполнимо»: Российские банки попросили Мишустина об отсрочке

Царьград05:06

Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО

РБК04:36

«Ъ»: банкиры просят кабмин отложить переход на отечественный софт на четыре года

ТАСС01:34

Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО

Московский Комсомолец03:42

Банки против спешного импортозамещения

BIS Journal03:26

Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО

Комсомольская правда03:43

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Коммерсантъвчера в 18:37
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Газета.Ru 15 июня в 09:11
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Происшествия

В Финляндии на фоне пандемии резко выросло число убийств

В Финляндии резко выросло число убийств за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет Yle со ссылкой на Управление полиции Суоми.
Росбалт 05:17
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

17 июня стало известно о подготовке главой экономического отдела Совета Федерации Андреем Кутеповым законопроекта о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 06:32
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Здоровье

Генпрокурор отчитался о проблемах российского здравоохранения

Пандемия коронавируса обнажила существующие проблемы российского здравоохранения еще сильнее, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе своего выступления в Совете Федерации.
Ведомости 06:19
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС 06:40
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Общество

Аксенов рассказал о правилах отдыха в Крыму этим летом

В Крыму открылся курортный сезон. Интервью телеканалу "Россия 1" # Крым # Россия Опубликовано Сергеем Аксеновым Среда, 17 июня 2020 г.
Московский Комсомолец 03:22
1
Общество

Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты

Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных.
REGNUM 05:23
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Происшествия

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Lenta.ru 06:22
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Общество

В захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион

Lenta.ru 05:59
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Общество

Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ

Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,2K
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Футбол

Голы Фати и Месси принесли «Барселоне» победу над «Леганесом»

"Барселона" выиграла у "Леганеса" в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). В конце первого тайма Ансу Фати открыл счет.
Спорт-Экспресс вчера в 17:58
Общество

Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

RT на русском 05:50
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Гаджеты

Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3

На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK 02:16
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Космос

Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
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Общество

Пекин заявил о большом риске новой эпидемии

Власти Китая заявили, что возник большой риск новой эпидемии коронавируса.
Профиль 06:13
Технологии

В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак

«Умный дом» — единая система устройств, которая может общаться через интернет с владельцем и поддерживать связь между собой.
Моя Москва.онлайн 03:12
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Общество

Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России

Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:51
Экономика

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Происшествия

После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело

В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

Вести.Ru 05:19
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Авто

Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом

Motor 15 июня в 04:52
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