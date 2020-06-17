Экономика
КоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).Коммерсантъвчера в 18:37
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Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
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Аксенов рассказал о правилах отдыха в Крыму этим летом
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
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В России появилась новая схема мошенничества
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Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
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Известия вчера в 10:49
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Голы Фати и Месси принесли «Барселоне» победу над «Леганесом»
"Барселона" выиграла у "Леганеса" в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). В конце первого тайма Ансу Фати открыл счет.
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Газета.Ru вчера в 16:40
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Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
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Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
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Экономика
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
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В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
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Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
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Составлен рейтинг самых надёжных кроссоверов с пробегом
Motor 15 июня в 04:52