Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).

с чего всё началось

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 401

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 3,8K

Футбол Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.

Общество За сутки в России от COVID-19 умерли 182 человека В России за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 182 человека, сообщает оперативный штаб.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 6

Политика Болтон: Трамп умолял Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в своей готовящейся к выходу книге рассказал, что глава Белого дома умолял лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему с избранием на второй срок. 1

Общество Названы главные симптомы коронавируса у детей Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту. 13

Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов. 1K

Общество Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас. 1

Общество Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев. 1,1K

Общество В Югре выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом Рекордные 237 случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся превысило 5 тысяч, следует из данных регионального оперативного штаба.

Происшествия В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский. 16

Технологии Дуров призвал бороться с Google и Apple Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. 50

Происшествия Наушники AirPods взорвались в ухе у человека Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.

Экономика Burger King не платит за аренду и лишается помещений «Ъ» выяснил, что из-за неуплаты аренды Burger King уже лишилась помещений для ресторанов на Грузинском валу у Белорусского вокзала, а также на Мясницкой улице.

Происшествия К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. 483

Общество На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия. 5