Экономика
КоммерсантъБанкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).Коммерсантъ16 июня в 18:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские банки просят правительство отложить переход на отечественное ПО
Московский Комсомолецвчера в 03:42
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Комсомольская правдавчера в 03:43
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Evo-rus.com 16 июня в 06:01
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Футбол
Василий Уткин: Про встречу Абрамовича с Хаверцем точно чушь. Президент «Челси» лично с игроками-кандидатами не встречается никогда
Популярный блогер Василий Уткин с недоверием отнесся к информации о том, что президент «Челси» Роман Абрамович лично встретился с полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, дабы убедить того перейти в лондонский клуб.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:03
Общество
Мэр Саратова обещает освоить 1,7 млрд рублей на строительстве дорог
Зарезервирована также сумма по результатам проведения аукциона по проектированию дороги к школе "Авиатор".
Взгляд-инфо 02:35
Общество
За сутки в России от COVID-19 умерли 182 человека
В России за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 182 человека, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:41
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Политика
Болтон: Трамп умолял Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в своей готовящейся к выходу книге рассказал, что глава Белого дома умолял лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему с избранием на второй срок.
Свободная Пресса 01:15
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Piter.tv 16 июня в 01:25
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
Общество
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
РИА Новости 03:01
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета 15 июня в 23:29
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
В Югре выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом
Рекордные 237 случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, общее число заразившихся превысило 5 тысяч, следует из данных регионального оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 01:58
Происшествия
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, скончались за прошедшие сутки в Крыму, общее число смертей выросло до 20, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
РИА Новости 03:33
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Нева Спорт вчера в 16:28
Экономика
Burger King не платит за аренду и лишается помещений
«Ъ» выяснил, что из-за неуплаты аренды Burger King уже лишилась помещений для ресторанов на Грузинском валу у Белорусского вокзала, а также на Мясницкой улице.
Retailer.ru 03:46
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 172 новых случая COVID-19
Челябинск, 18 июня 2020, 09:54 — REGNUM В Челябинской области за 17 июня подтверждено 172 новых случая COVID-19.
REGNUM 02:54
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21